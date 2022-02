Ucraina, la Scala di Milano verso lo stop alla collaborazione con il musicista filo russo Gergiev

di Nicolò Rubeis

MILANO – “Alla Scala abbiamo un maestro vicino a Putin. Gli stiamo chiedendo in questi minuti di prendere una posizione precisa contro questa invasione della Russia. Se non lo facesse siamo costretti a rinunciare a questa collaborazione”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a dialogo a Palazzo Marino con il consigliere comunale d’opposizione Luca Bernardo, parla ai giornalisti di Valery Gergiev e della sua vicinanza al presidente Putin.

Il sindaco va avanti parlando di “una tragedia per il popolo ucraino“, la cui comunità “è molto importante a Milano”. E comunque “questa situazione, politicamente, ci apre gli occhi su una serie di considerazioni. Spero che non ci stiamo accorgendo adesso che il 50% dei rubinetti che erogano gas arrivano dalla Russia, abbiamo creato un sistema di grande dipendenza”. Poi “vediamo cosa farà il sistema delle nostre banche- chiude il sindaco- il vero punto è capire quanto Putin ha consenso totale tra chi gli sta intorno o no, ossia gli oligarchi russi. Il sistema finanziario si deve chiedere cosa fare”.