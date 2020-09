Tg Cinema, edizione del 23 settembre 2020

LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA CELEBRA POITIER E NEWMAN

Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica, con la direzione artistica di Antonio Monda. La foto, scattata in occasione delle riprese di ‘Paris Blues’ di Martin Ritt nel 1961, rappresenta un omaggio a due icone della storia del cinema. Tra le ultime novità annunciate c’è ‘Soul’, il film d’animazione Disney e Pixar di Pete Docter che aprirà la kermesse a suon di jazz.

TOM CRUISE NELLO SPAZIO PER GIRARE UN FILM

Niente può spaventare l’uomo delle missioni impossibili. Tom Cruise, dopo essersi arrampicato sui grattacieli, aver saltato da svariati elicotteri e aver sfrecciato su altrettante moto, è pronto per andare sullo Spazio ad ottobre 2021. L’attore, insieme al regista Doug Liman, saranno lanciati ‘verso l’infinito e oltre’, per citare ‘Toy Story’, con lo Space X Crew Dragon Axion Tourist Flight in occasione di una missione turistica. Cruise e Liman dovranno girare alcune scene del loro prossimo film, in collaborazione con il programma SpaceX di Elon Musk e con la NASA.

‘LA VITA DAVANTI A SÉ’, SU NETFLIX ARRIVA IL FILM CON SOPHIA LOREN

Sophia Loren torna davanti la macchina da presa per ‘La vita davanti a sé’, diretto da suo figlio Edoardo Ponti. Dal 13 novembre su Netflix, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary, che racconta il rapporto tra un’anziana prostituta, Madame Rosa, e Momo, ragazzino arabo della banlieu di Belleville. La storia adattata da Ponti, però, sarà ambientata in Italia. ‘La vita davanti a sé’ rappresenta il terzo film in cui la Loren viene diretta da suo figlio, dopo ‘Cuori estranei’ e ‘Voce umana’.

‘IL CASO PANTANI’, AL CINEMA DAL 12 AL 14 OTTOBRE

A 16 anni dalla scomparsa del campione Marco Pantani, Domenico Ciolfi dirige ‘Il caso Pantani’: un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d’inchiesta, un biopic e un film drammatico, che svela particolari inediti sulla morte del ciclista romagnolo. La pellicola arriva al cinema, come evento speciale, solo il 12, il 13 e il 14 ottobre. ‘Il caso Pantani – L’omicidio di un campione’ vede nel cast Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, Libero De Rienzo, Emanuela Rossi e Gianfelice Imparato.