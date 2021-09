Tg Cinema, edizione dell’8 settembre 2021

VENEZIA 78, LA MOSTRA VERSO L’ULTIMO CIAK

La 78esima Mostra del Cinema di Venezia si avvia verso la conclusione. Attesi ‘Halloween Kills’, l’horror di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis – alla kermesse anche per ritirare il Leone d’Oro alla Carriera – ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti che racconta di un gruppo di circensi- interpretati da Claudio Santamaria, Giorgio Tirabassi, Pietro Castellitto e Aurora Giovinazzo – in fuga dai bombardamenti dei nazisti. In programma anche i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo con ‘America Latina’, di cui non sono trapelati dettagli sulla trama, e ‘The Last Duel’ di Ridley Scott: una storia di tradimento e vendetta ambientata nella brutalità della Francia del XIV secolo con protagonisti Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck. Chiude Venezia 78 ‘Il bambino nascosto’ di Roberto Andò con Silvio Orlando, protagonista di una storia sulla voglia di evadere da una famiglia criminale incapace di infondere ai propri figli l’alfabeto dei sentimenti.

‘ULTIMA NOTTE A SOHO’, L’INTERVISTA AD ANYA TAYLOR-JOY

Anya Taylor-Joy, star della serie Netflix ‘La regina degli scacchi’, è tra i protagonisti di ‘Ultima notte a Soho’, il film di Edgar Wright in cui interpreta Sandy, una giovanissima cantante degli Anni 60. Noi abbiamo incontrato l’attrice alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, ecco che cosa ci ha raccontato.

‘QUI RIDO IO’, L’INTERVISTA A MARZIA ONORATO

Giovane e talentuosa, Marzia Onorato è tra le protagoniste femminili di ‘Qui rido io’, il film di Mario Martone, in Concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Qui interpreta Titina De Filippo, figlia naturale dell’attore e commediografo Eduardo Scarpetta e di Luisa De Filippo, nonché sorella maggiore di Eduardo e Peppino. A volerla fortemente nella pellicola sono stati il regista e il protagonista Toni Servillo, che vediamo nei panni di Eduardo Scarpetta. Ecco cosa ci ha raccontato l’attrice.

‘EZIO BOSSO. LE COSE CHE RESTANO’, L’INTERVISTA A GIORGIO VERDELLI

A un anno di distanza da ‘Paolo Conte, Via con me’, Giorgio Verdelli torna alla Mostra del Cinema di Venezia con ‘Ezio Bosso. Le cose che restano’, presentato ‘fuori concorso’. Nel film – nelle sale italiane con Nexo Digital solo il 4, 5, 6 ottobre – il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso le sue riflessioni, interviste e pensieri in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come in un diario. Parole che si alternano alla sua seconda voce, la musica, e alle testimonianze di amici, famiglia e collaboratori. Cosa resta di Ezio Bosso? Ne abbiamo parlato con il regista.