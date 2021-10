Tg Cinema, edizione del 6 ottobre 2021

‘LA SCUOLA CATTOLICA’ VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI

‘La Scuola Cattolica’ arriva il 7 ottobre al cinema ed è polemica. Tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, il film di Stefano Mordini sul delitto del Circeo è stato vietato ai minori di diciotto anni. A deciderlo è stata la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura perché “il film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice”. Sulla vicenda è intervenuto Francesco Rutelli, presidente dell’Anica: “i nostri giovanissimi possono accedere attraverso il web a contenuti violenti e veramente indegni, opere dell’ingegno, invece, vengono assoggettate a pareri occhiuti e fuori dal tempo”.

‘ETERNALS’, IL FILM MARVEL CHIUDE LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

La 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, diretta da Antonio Monda, chiude con i supereroi Marvel. Insieme ad Alice nella Città – la sezione autonoma e parallela dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni – ‘Eternals’ sarà presentato in anteprima domenica 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel – diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per ‘Nomadland’ – porta sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di supereroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti. Ad interpretarli un cast che include, tra i tanti, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

‘IO SONO BABBO NATALE’ IN PRE-APERTURA ALLA FESTA DI ROMA

‘Io sono Babbo Natale’ è la pre-apertura della 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Edoardo Falcone dirige Marco Giallini e Gigi Proietti, nella sua ultima interpretazione. “Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore”, ha commentato il regista. ‘Io sono Babbo Natale’ è la prima commedia italiana dell’autunno, una pellicola per tutta la famiglia, ricca di effetti speciali, sul valore dell’amicizia e degli affetti. Qui Giallini interpreta un ex galeotto dalla vita turbolenta continuando la carriera da rapinatore. Un giorno si ritrova a casa di Nicola, interpretato da Proietti: un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: ‘sono Babbo Natale!’. Il film debutta il 3 novembre al cinema con Lucky Red.

‘ZLATAN’, RILASCIATO IL TRAILER DEL FILM SU IBRAHIMOVIC

Dai campi da calcio al grande schermo: Zlatan Ibrahimovic diventa un film, dal titolo ‘Zlatan’, tratto dal libro ‘Io, Ibra’ scritto dall’attaccante del Milan. La pellicola racconta la storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come Ajax Amsterdam, Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. ‘Zlatan’ debutta l’11 novembre al cinema, distribuito da Lucky Red.