A Napoli un’auto esplode in tangenziale: gravi i due passeggeri

NAPOLI – Un’auto del Cnr è esplosa all’imbocco della Tangenziale di Napoli, poco dopo l’ingresso di corso Malta in direzione Pozzuoli. Lo scoppio a bordo della vettura che trasportava bombole con materiale infIammabile, pare ossigeno, da quanto apprende la Dire da fonti della Tangenziale è avvenuto intorno alle 14.

I DUE PASSEGGERI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

I due occupanti, un uomo ed una donna, sono rimasti gravemente ustionati. Immediati i soccorsi ed il trasferimento in ambulanza all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli dove entrambi i feriti, considerati in codice rosso, sono stati ricoverati in terapia intensiva nel reparto Grandi Ustionati.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno prontamente domato l’incendio e gli agenti della polizia stradale impegnati in accertamenti.