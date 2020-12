ROMA – È iniziato in videoconferenza l’incontro sulla vertenza Whirlpool convocato dal Mise con azienda, sindacati e enti locali. Presiede il tavolo la sottosegretaria Alessandra Todde. Il gruppo e’ rappresentato da Luigi La Morgia, amministratore delegato di Whirlpool per l’Italia.

WHIRLPOOL: “DAL 1 APRILE 2021 LICENZIAMENTI A NAPOLI“

Dopo la cassa integrazione per Covid fino a marzo per lo stabilimento di Napoli dal 1 aprile l’azienda intende avviare la procedura per il licenziamento collettivo dei lavoratori partenopei. È quando emerge dal vertice in videoconferenza convocato dal Mise sulla vertenza Whirlpool.

“Nel biennio 2019-2020 l’azienda ha investito circa 160 milioni di euro. Si conferma l’impegno negli stabilimenti in Italia e si prevede una crescita in particolare a Siena“. Lo dice, a quanto si apprende, Luigi La Morgia, al tavolo sul futuro di Whirlpool. L’azienda farà richiesta da gennaio fino a marzo di cassa integrazione per i lavoratori di Napoli.