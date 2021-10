Primo giorno da sindaco per Gualtieri: “Tutte le mie energie per Roma”

ROMA – “Sono onorato di assumere questo ruolo, a cui dedicherò tutto il mio impegno e la mia energia“. Così il neo-sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal Campidoglio per il passaggio di consegne con la prima cittadina uscente Virginia Raggi. “Ringrazio la sindaca per avermi accolto: oggi abbiamo parlato dei dossier più importanti. Da oggi inizierà il lavoro. Parlerò al Consiglio comunale e alla stampa al momento opportuno. Ringrazio Raggi per il lavoro di questi anni – ha aggiunto Gualtieri -, ora inizia una nuova fase intensa ed emozionante”.

LEGGI ANCHE: Roma, per Gualtieri auguri ‘speciali’ dal Brasile: Lula e Falcao si complimentano con il neosindaco

Gualtieri, che al secondo turno ha vinto nettamente contro il candidato di centrodestra Enrico Michetti, è entrato in Campidoglio dalla scalinata dell’ingresso Sisto IV salutando i presenti. Dopo un breve colloquio privato con Raggi, il nuovo sindaco si è affacciato dal balconcino privato con vista Fori per le foto di rito. Con l’affaccio dal balconcino, gesto riservato a ogni sindaco all’inizio del mandato, inizia simbolicamente la legislatura targata Gualtieri.

LEGGI ANCHE: Comunali Roma, da Simoni ad Alfonsi: ecco le prime ipotesi per la giunta Gualtieri

RAGGI: “IL SINDACO È IL MESTIERE PIÙ BELLO E COMPLESSO”

“Faccio i migliori in bocca al lupo a Gualtieri. Fare il sindaco è il mestiere più bello e più complesso. A livello umano e politico è un’esperienza decisamente piena. Sono stata onorata di guidare questa città per cinque anni. Con grande senso delle istituzioni consegno la città al nuovo sindaco”. Così Virginia Raggi al termine del passaggio di consegne con il nuovo primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri.

MELONI: “FAREMO OPPOSIZIONE SENZA SCONTI MA PROPOSITIVA”

“Buon lavoro al nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è insediato oggi in Campidoglio. L’opposizione di Fratelli d’Italia in Aula Giulio Cesare sarà senza sconti ma sempre propositiva e nell’esclusivo interesse della Capitale e dei romani“. Lo dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.