Ballottaggio Roma, Roberto Gualtieri sarà il nuovo sindaco della Capitale

ROMA – La proiezione realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la RAI e pari al 39% del campione conferma la netta vittoria di Roberto Gualtieri. Al candidato del centrosinistra a sindaco di Roma sono assegnate il 59,9% delle preferenze, contro il 40,1% dei voti andati allo sfidante di centrodestra, Enrico Michetti.

ORE 16.20 – GUALTIERI: ORA PARTE GRANDE STAGIONE RILANCIO DI ROMA

“Voglio ringraziare i romani e le romane per questo risultato così significativo. Sono onorato dalla fiducia accordata e ci metterò tutto l’impegno per onorarla. Sarò il sindaco di tutti i romani e le romane, di tutta la città”. Così il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal palco del suo comitato dove è salito per commentare la vittoria.

“Oggi inizia un lavoro di intensità per rilanciare Roma e farla funzionare meglio e per farla crescere creando occupazione. Per farla diventare una città più inclusiva e vicina alle persone, campione dell’innovazione tecnologica. Io ce la metterò tutta per realizzare il nostro programma. Ora serve un patto con tutte le forze economiche della città per il rilancio di Roma nei prossimi anni. Sarà una grande stagione di rilancio per Roma, e sono convinto che la città ha tutte le risorse per farcela”.

ORE 16.00 – CORI E APPLAUSI PER GUALTIERI SU PALCO COMITATO

Roberto Gualtieri è salito sul palco del suo comitato elettorale, accompagnato dagli applausi e dai cori dei presenti: “Sindaco, sindaco, sindaco di Roma, oh Roberto sindaco di Roma”, hanno scandito i presenti.

ORE 15.30 – ZINGARETTI ABBRACCIA GUALTIERI DOPO EXIT POLL

All’uscita dei primi exit poll, che hanno confermato il vantaggio del candidato di centrosinistra, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presente al comitato per seguire lo spoglio, ha abbracciato Roberto Gualtieri. Lo hanno reso noto fonti dello staff. Presente al comitato elettorale anche la deputata dem Paola De Micheli.

ORE 15.25 – NESSUN COMMENTO DA COMITATO MICHETTI: CANDIDATO ATTESO DALLE 17

Nessun commento per ora sui primi exit poll dal comitato elettorale di Enrico Michetti. Il candidato sindaco di Roma del centrodestra non è nei locali di via Antonio Malfante e, fanno sapere dallo staff, non si farà vedere prima delle 17. Presenti invece nella sede del comitato gli esponenti di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, Paolo Trancassini e Chiara Colosimo.

ORE 15.20 – SE VITTORIA CONFERMATA GUALTIERI ALLE 18 A SANTI APOSTOLI

Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, rilascerà una dichiarazione dopo le prime proiezioni nella sede del suo comitato. Poi è atteso al Nazareno dove incontrerà i vertici del Pd. Infine, verso le 18, nel caso la vittoria annunciata dai primi exit poll fosse confermata, in piazza Santi Apostoli sarà allestito un palco per una festa davanti a militanti e cittadini.

ORE 15.05 – UN BOATO AL COMITATO GUALTIERI DOPO PRIMI EXIT POLL

Applausi e urla di gioia hanno accolto i primi exit poll pubblicati sulla Rai, pochi istanti fa, che attribuiscono la vittoria a Roberto Gualtieri nella sfida con Enrico Michetti per la poltrona di sindaco di Roma. Un altro boato ha salutato la vittoria del centrosinistra a Torino e un applauso anche per il testa a testa a Trieste.

ORE 15.00 – EXIT POLL RAI, A ROMA GUALTIERI AVANTI AL 59-63%

I primi exit poll della Rai, con copertura pari all’80% del campione, danno Roberto Gualtieri del centrosinistra come prossimo sindaco di Roma, con una percentuale che va dal 59 al 63%. Un distacco di circa 20 punti nei confronti dello sfidante di centrodestra Enrico Michetti, fermo al 37-41%.

ORE 15.00 – EXIT POLL QUORUM/YOUTREND: GUALTIERI TRA IL 58 E IL 62%

Il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 58 e il 62% sul candidato del centrodestra, Enrico Michetti, fermo tra il 38 e il 42%. Questi gli exit poll di Quorum/Youtrend per SkyTg24 alla chiusura delle urne per l’elezione del nuovo sindaco di Roma.

IL RISULTATO DEL PRIMO TURNO

Al primo turno il candidato del centrodestra Enrico Michetti aveva chiuso in vantaggio con il 30,14% dei voti contro il 27% del rivale di centrosinistra Roberto Gualtieri.