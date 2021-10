Roma, per Gualtieri auguri ‘speciali’ dal Brasile: Lula e Falcao si complimentano con il neosindaco

ROMA – L’eco della vittoria di Roberto Gualtieri al ballottaggio delle elezioni comunali di Roma è arrivata fino in Brasile. Prima gli auguri dell’ex presidente brasiliano Lula, arrivati via Twitter, poi quelli dell’ex numero 5 giallorosso, Paulo Roberto Falcao. Dopo l’ufficializzazione dei risultati dello spoglio, il politico brasiliano, presidente dal 2003 al 2010, ha scritto sul social network: “Congratulazioni all’amico Gualtieri, che ha vinto le elezioni per diventare sindaco di Roma, e agli abitanti della capitale italiana per aver scelto un leader e un amministratore qualificato e rappresentativo, molto impegnato sui fronti della democrazia e della giustizia sociale. Roma – continua Lula – è senza dubbio una delle città più importanti del mondo e sono certo che avrà in Gualtieri un sindaco all’altezza delle sfide che l’attendono“.

Stamattina è stata invece la volta dell’indimenticato campione del secondo scudetto della Roma: Falcao ha telefonato al nuovo primo cittadino della Capitale per complimentarsi direttamente con lui. Un colloquio che ha reso Gualtieri, cuore giallorosso, particolarmente felice.