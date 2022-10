Covid, in Abruzzo e Friuli scoperti due casi di sottovariante XBB

L’AQUILA – Secondo l’Istituto superiore di sanità due casi di sottovariante Xbb, sulla quale proprio oggi l’Oms ha invitato a tenere alta l’attenzione, sono stati registrati in Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia. È quanto emerso dall’ultima flash survey dell’Iss, relativamente a un campione di positivi del 4 ottobre.

LEGGI ANCHE: Covid, Galli: “Arriverà una nuova variante. Serve attenzione”

Il caso in questione in Abruzzo è stato sequenziato dal laboratorio di Genetica molecolare dell’università di Chieti e riguarda un paziente di origini straniere. La sottovariante, che si trasmette con maggiore facilità rispetto alle altre, al momento non sembra causare una forma più grave della malattia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it