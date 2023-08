Il Covid divide ancora: Cartabellotta e Bassetti contro Heather Parisi

ROMA – Mentre il mondo intero si interroga sulla scelta del luogo dove far svolgere l’epico incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg (Roma? Parigi?), un altro inquietante interrogativo appare nella mente di numerosi italiani: l’ivermectina è utile a sconfiggere il Covid? A rispondere a dubbi e domande viene in loro aiuto Heather Parisi, che per l’occasione dal proprio account Twitter tuona decisa: “Orgogliosamente non vaccinata, non ho mai preso il Covid e certamente se il mio medico me lo consigliasse prenderei senza problemi l’ivermectina“.

L’IVERMECTINA

Per i meno informati, dati Aifa alla mano, l’ivermectina, tipo di medicinale che viene utilizzato per le infezioni causate da alcuni parassiti, non apporta alcun beneficio nella cura del Covid-19. “L’Ema– si legge sul portale dell’Agenzia italiana del farmaco- ha esaminato le ultime evidenze sull’uso di ivermectina per la prevenzione e il trattamento di Covid-19 e ha concluso che i dati disponibili non ne sostengono l’uso al di fuori di studi clinici ben progettati“. E ancora: “Nell’Ue l’uso dei medicinali a base di questo principio attivo non è autorizzato per Covid-19 e l’Ema non ha ricevuto alcuna domanda per autorizzare tale uso. Non si può inoltre escludere tossicità quando ivermectina è utilizzata a dosi superiori rispetto a quelle approvate”.

Eppure, incurante della dichiarazione di salute pubblica dell’Agenzia europea per i medicinali, Heather Parisi cinguetta ancora: “La libertà di scegliere come curarsi è un diritto irrinunciabile per ogni cittadino, è una rottura di palle- chiosa la showgirl statunitense– solo per chi ha spento il proprio cervello“.

CARTABELLOTTA: “NO ALLA DISINFORMAZIONE PUBBLICA”

Nino Cartabellotta

Come nelle migliori scenografie ecco però apparire sul ‘palco’ del singolar tenzone il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che replica duramente alla cantante e ballerina: “Signora Heather Parisi- afferma- da ‘orgogliosamente’ non vaccinata è libera di assumere ivermectina in caso di Covid-19 ma eviti di fare disinformazione pubblica“.

BASSETTI: “HEATHER PARISI FAREBBE MEGLIO A CANTARE ‘CICALE'”

Matteo Bassetti

Tutto finito? Macchè. La conduttrice televisiva a stelle e strisce subisce un’altra dura reprimenda. Arriva da Genova e porta la firma di Matteo Bassetti. “Chi ancora usa ivermectina per trattare il Covid- scrive sul proprio account Twitter il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino– va contro le società scientifiche e i maggiori enti regolatori del mondo, Fda compresa”. “Heather Parisi consiglia i suoi fan di usarla- conclude l’infettivologo- farebbe meglio a cantare ‘Cicale’“.