Covid, Galli: “Arriverà una nuova variante. Serve attenzione”

ROMA – “Non ho la sfera di cristallo. Questa è una malattia nuova, è la prima volta che un coronavirus diventa pandemico e potrebbe non essere l’ultima. Questo virus ci fa navigare a vista in mari nebbiosi. Andiamo avanti per analogie e valutazioni. Questo virus muta, meno degli altri ma quanto basta per averci trovato sorpresi. È più che probabile che possa arrivare una nuova variante. Ma, razionalmente, mi aspetto che l’ondata che avremo (o che stiamo già avendo) sia meno impattante di quelle che abbiamo avuto. Non tanto, però, da giustificare rilassatezza. Servono attenzione e responsabilità”. Lo ha detto l’infettivologo Massimo Galli, intervenuto oggi a Napoli nell’ambito della conferenza stampa ‘Covid, long Covid e rischio cardiovascolare‘.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it