Oltre 1 milione di nuovi casi di Covid e più di 3.100 decessi nel mondo nell’ultimo mese

ROMA – A livello globale, negli ultimi 28 giorni (dal 3 al 30 luglio 2023) sono stati segnalati oltre un milione di nuovi casi di Covid-19 e oltre 3.100 decessi. Mentre cinque regioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno riportato diminuzioni del numero sia di casi che di decessi, la regione del Pacifico occidentale ha riportato un aumento del numero di casi e una diminuzione del numero di decessi. Al 30 luglio 2023 sono stati segnalati a livello globale oltre 768 milioni di casi confermati e oltre 6,9 milioni di decessi. Lo rende noto l’Organizzazione mondiale della sanità nel suo aggiornamento epidemiologico settimanale sul coronavirus.

Attualmente, i casi segnalati non rappresentano accuratamente i tassi di infezione a causa della riduzione dei test e delle segnalazioni a livello globale. Durante questi 28 giorni, il 46% (107 su 234) dei Paesi e territori ha segnalato almeno un caso all’Oms, una percentuale in calo dalla metà del 2022.

A livello regionale, informa l’Oms, il numero di nuovi casi segnalati in questi 28 giorni è diminuito in cinque regioni su sei dell’Oms: la regione Europea (-66%), la regione del Mediterraneo Orientale (-65%), il sud-est Asiatico (-61%), la regione Africana (-56%) e la regione delle Americhe (-31%). I casi sono invece aumentati nella regione del Pacifico occidentale (+38%).

In sei regioni si registra un calo dei nuovi decessi: la regione Europea (-75%), la regione del sud-est Asiatico (-73%), quella Orientale della regione Mediterranea (-59%), la regione Africana (-50%), la regione del Pacifico Occidentale (-39%) e la regione delle Americhe (-29%).

A livello di Paese, il numero più alto di nuovi casi segnalati nel periodo di 28 giorni si registra nella Repubblica di Corea (751.484 nuovi casi, +96%). Poi Brasile (45.642 nuovi casi, -35%), Australia (30.144 nuovi casi, -72%), Nuova Zelanda (23.443 nuovi casi, -13%) e Singapore (23.216 nuovi casi, -38%).

I numeri più alti dei nuovi decessi registrati durante i 28 giorni sono stati segnalati in Brasile (695 nuovi decessi, -34%), Perù (321 nuovi decessi, +28%), Australia (260 nuovi decessi, -67%), Federazione Russa (251 nuovi decessi, -50%) e Repubblica di Corea (199 nuovi decessi, deceduti; +5%).

Sebbene l’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale per il Covid-19 sia stata dichiarata conclusa il 5 maggio 2023, l’Oms ritiene il Covid-19 ‘una grave minaccia’. Per questo l’Organizzazione mondiale della sanità continua a “sollecitare gli Stati membri a mantenere, non a smantellare, le proprie infrastrutture per fronteggiare il coronavirus”.

Intanto, la nuova variante di Sars-CoV-2, EG.5, l’ultima inserita dall’Organizzazione mondiale della sanità nella lista dei mutanti sotto monitoraggio (Vum), segnalata finora in 45 Paesi, cresce ancora e fa registrare una prevalenza dell’11,6% a livello globale nell’ultimo bollettino dell’Oms sull’andamento del Covid-19.

Nella settimana epidemiologica 28, quella compresa tra il 10 e il 16 luglio, EG.5 ha raggiunto Kraken ed è diventata la seconda variante più diffusa dopo Arturo, che scende al 18,4% rispetto al 21,7% della settimana 27.

