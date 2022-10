Per il Palaindoor di Aosta si pensa a una gestione provvisoria e poi una co-progettazione

AOSTA – Un gestione provvisoria per il primo anno e poi una gestione in co-progettazione, coinvolgendo associazioni e federazioni sportive. È il futuro che si prospetta per il Palaindoor Marco Acerbi di regione Tsambarlet, ad Aosta. Lo spiega, in Consiglio Valle, l’assessore regionale ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo ad un’interpellanza del consigliere di Forza Italia Mauro Baccega. Riguardo all’apertura della struttura, oggetto di un intervento di adeguamento antincendio cofinanziato dalla Regione, l’assessore riferisce che “il tennis scoperto è gia attualmente utilizzabile, senza gli spogliatoi”, mentre l’apertura della pista di atletica, arrampicata e tennis, su cui si concentra la fase zero dei lavori, è prevista “a novembre 2022”. Al termine della “fase zero- prosegue Guichardaz- saranno invece utilizzabili i campi coperti e scoperti e i relativi spogliatoi”.

“APRA QUANTO PRIMA, E SOCIETÀ SPORTIVE POSSANO SVOLGERE LA LORO ATTIVITÀ”

Replica Baccega: “Per l’apertura prima si parlava dell’inizio dell’estate, poi di settembre, ottobre e ora novembre: l’auspicio è che apra quanto prima e che le società sportive possano svolgere la loro attività”. Sulla futura gestione in co-progettazione “la invito a vigilare- prosegue il consigliere di Fi-: coinvolgere il terzo settore non dando priorità al mondo dello sport ci preoccupa enormemente. Il terzo settore ha un peso importante nel contesto di una gestione sociale, ma riteniamo che quando si parla di sport abbiano priorità le federazioni e le società sportive”.

