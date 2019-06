Le condizioni di Andrea Camilleri sono stazionarie, ma critiche

ROMA – “Le condizioni odierne di Andrea Camilleri continuano a rimanere stazionarie ma critiche“. Lo fa sapere l’Asl Roma 1 tramite il bollettino medico giornaliero. Lo scrittore, 93 anni, è attaccato a un respiratore, ed è ricoverato da lunedì all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco.

“Il paziente- fa sapere l’Asl Roma1- è sempre ricoverato presso il centro di rianimazione con supporto respiratorio meccanico e farmacologico al circolo, sedazione farmacologica di protezione, e monitorizzazione dei parametri emodinamici. Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostico-strumentali per guidare le scelte terapeutiche. I tempi di assistenza rianimatoria possono essere prolungati in questo tipo di patologia e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali in continua rilevazione”.

IL BOLLETTINO MEDICO PRECEDENTE

Non ci sono novità rilevanti rispetto al precedente bollettino medico. La forte fibra del paziente sta consentendo di proseguire come programmato l’iter diagnostico-terapeutico, con l’intento di supportare e stabilizzare la funzione degli organi vitali. Le condizioni cliniche dello scrittore Andrea Camilleri sono stazionarie ma sempre critiche. La prognosi rimane riservata.