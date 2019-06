Andrea Camilleri colpito da arresto cardiaco, è in rianimazione

ROMA – Andrea Camilleri è ricoverato in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma. Lo scrittore siciliano, 93 anni, è stato colpito da un arresto cardiaco. A quanto si apprende le condizioni sono gravi.

Camilleri è stato ricoverato questa mattina alle ore 9.15. Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori, è stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale.