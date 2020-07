A Reggio Calabria arriva l’ultima indagine di Montalbano ‘Riccardino’ e ci sarà anche Catarella

REGGIO CALABRIA – L’attore siciliano Angelo Russo noto come l’agente Catarella nella fiction Rai Montalbano sara’ venerdi’ 17 luglio a Reggio Calabria per la presentazione del romanzo postumo di Andrea Camilleri “Riccardino” il cui protagonista e’ il noto commissario. A partire dalle 16:00 Russo incontrera’ i lettori e firmera’ le copie del libro presso la libreria Ave di Reggio Calabria. L’evento sara’ preceduto, alle 12:00, da un incontro in questura nel corso del quale si parlera’ de ‘Il metodo Camilleri, Montalbano e la polizia oltre i romanzi’.

Parteciperanno il questore Maurizio Vallone, il giornalista Domenico Nunnari e il presidente della Lega navale di Reggio Calabria Valerio Berti. Moderera’ Alessio Petrolino.

