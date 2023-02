Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 febbraio 2023

BIDEN E MELONI IN VISITA DA ZELENSKY

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa. Anche la premier Giorgia Meloni, oggi a Varsavia per vedere il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, incontrerà domani il presidente ucraino. “Kiev ha conquistato una parte del mio cuore, saremo al vostro fianco per tutto il tempo necessario, la Russia sta fallendo”, ha detto Biden. Intanto a Bruxelles si riuniscono i ministri degli Esteri, e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, atterra a Mosca per discutere con i russi della proposta di Pechino di un piano di pace.

UCRAINA, ZUPPI E L’ANPI CHIEDONO ACCORDO DI PACE

C’è un aggredito, l’Ucraina, e un aggressore, la Russia, quindi la legittima difesa è importante. Ma la logica delle armi non può essere l’unica strada da percorrere. A dirlo è il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, che aggiunge: “A un anno dall’inizio del conflitto bisogna lavorare perché si aprano spazi di pace e si cerchi una via del dialogo”. Anche l’Anpi rilancia le parole di Zuppi. Il presidente Gianfranco Pagliarulo ricorda come la voce del Vaticano “sia stata sottaciuta da un anno a questa parte, bisogna rompere questa rigidità di entrambe le parti- sottolinea- e arrivare a un trattato di pace”.

SUPERBONUS, IMPRESE AL GOVERNO: SBLOCCARE CREDITI

Incontro a Palazzo Chigi tra governo e imprese per trovare una soluzione sul Superbonus. Le aziende sono in rivolta dopo che il decreto varato la settimana scorsa ha vietato la cessione dei crediti edilizi. La crisi di liquidità che investe il settore rischia di colpire l’occupazione e l’economia. Per venire incontro alle categorie, il governo lavora a un meccanismo per sbloccare i 15 miliardi di vecchi crediti fiscali che le imprese hanno in pancia e non riescono a incassare. La proposta dei costruttori e dell’Abi è quella di compensare gli F24 utilizzando i crediti. Fratelli d’Italia ha lanciato l’idea delle cartolarizzazioni, ma le categorie chiedono un intervento rapido, “con regole certe e stabili nel tempo”. Intanto, il presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia, Andrea Cafà, condivide la scelta del governo di fermare lo sconto in fattura, auspicando per il futuro una rimodulazione del Superbonus.

SICCITÀ, ALLARME LEGAMBIENTE: NEVE DIMEZZATA

Al Nord manca un mese di pioggia. Laghi e fiumi in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate, mentre in montagna la neve accumulata è la metà di quella che dovrebbe esserci in questo periodo. È quanto sta accadendo in Italia, a metà febbraio, complice l’aumento delle temperature superiori ai valori di riferimento e le scarse precipitazioni. Il risultato è un’emergenza siccità mai finita, denuncia Legambiente. Preoccupante anche la carenza di neve, con il 53% in meno sull’arco alpino, mentre il bacino del Po ha un deficit del 61%. Per questo l’associazione ambientalista lancia un appello al governo Meloni auspicando una strategia nazionale idrica.