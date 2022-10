Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 19 ottobre 2022

PER 69% DONNE PIÙ DIFFICILI TRAGUARDI IN AMBITO TECH

Il 69% delle donne che lavora in ambito tecnologico pensa che sia più complicato per loro, rispetto agli uomini, raggiungere i traguardi di lavoro, mentre l’86% crede di essere pagata meno del collega maschio. È quanto emerge da un sondaggio Shetech e IDEM riguardo al gender gap in ambito tecnologico. Dal punto di vista della carriera, si legge nel report, l’84% delle donne intervistate pensa che un uomo abbia più probabilità di essere promosso e il 67% di loro crede che in fase di assunzione, tra un uomo e una donna con eguali caratteristiche, venga preferito un uomo. Percentuali che trovano riscontro non solo in ambito tecnologico: secondo il Global Gender Gap Report 2022, infatti, serviranno 132 anni per arrivare alla parità di genere nel mondo. Sui 145 paesi presi in esame dal report internazionale, l’Italia è al 63esimo posto.

‘CARRI INTELLIGENTI’ FS PREMIATI A SMAU 2022

Carri ferroviari come sistemi intelligenti e digitalizzati, dotati di telematica di bordo e sensori per il tracciamento e per il monitoraggio dei principali parametri di marcia e d’esercizio. Si chiama ‘Carri intelligenti’ ed è progetto del Gruppo FS per la digitalizzazione del trasporto merci ha vinto il Premio Innovazione Smau 2022, la principale kermesse in Italia dedicata al mondo dell’innovazione e delle startup. Il progetto ha permesso di trasformare i classici carri ferroviari in sistemi digitalizzati, grazie a una serie di sensori per il tracciamento e per il monitoraggio dei suoi principali componenti sia durante la fase di carico/scarico, che quella di marcia. Attraverso i sensori e grazie alle tecnologie di comunicazione è possibile avere informazioni in tempo reale sul carro, conoscerne la posizione, la velocità a cui viaggia o la stabilità. In questo modo si può verificare in qualsiasi momento lo “stato” del carro e attivare, in caso di emergenze, alert specifici che vengono successivamente inviati alle sale operative e manutentive per una gestione del trasporto sempre più efficiente. Una soluzione che permetterà l’attivazione di modelli avanzati di manutenzione predittiva che consentiranno di intervenire in caso di potenziali anomalie.

APP E SITO PER FAR PARLARE ANZIANI E BADANTI STRANIERI

Facilitare la comunicazione fra anziani assistiti, famiglie e badanti di lingua straniera a Varese e provincia: è l’obiettivo principale del progetto ‘Agevola. Assistenza, Gestione, Volontariato, Anziani’, finanziato da Fondazione Cariplo per il quadriennio 2018-2022 e coordinato dall’Universita` degli studi dell’Insubria, che lo ha condotto insieme all’Università degli studi di Milano. Parte integrante del progetto sono una app in sette lingue per comunicare con la badante e un sito web dedicato. Lo studio ‘Agevola’ si è basato su incontri e interviste con gli anziani, le loro famiglie e le assistenti di lingua straniera che se ne prendono cura quotidianamente. Grazie alla raccolta e elaborazione dei dati mediante metodi socio-linguistici, il progetto ha prodotto come risultato tecnologico l’omonima app per smartphone ‘Agevola’, disponibile su Play Store e Apple Store, con un glossario in italiano, inglese, spagnolo, rumeno, russo, albanese e ucraino, per aiutare anziani, famiglie e assistenti domiciliari di lingua straniera a comunicare in diversi ambiti utili.

CALCIO, FIFA NEL METAVERSO CON AMBIENTE VIRTUALE ROBLOX

La FIFA ha annunciato una rivoluzionaria partnership che offrirà ai fan di calcio di tutto il mondo l’accesso gratuito a FIFA World, un ambiente virtuale che celebra il calcio e la sua ricca storia. L’organo di governo mondiale del calcio e la piattaforma leader del metaverso Roblox, che conta oltre 50 milioni di utenti attivi giornalieri, hanno stipulato una collaborazione pluriennale per lo sviluppo di esperienze interattive per i fan. L’obiettivo è creare una nuova avventura immersiva online, dove si potranno guadagnare ricompense e collezionare oggetti virtuali esclusivi attraverso vari giochi di abilità e molteplici sfide. Il FIFA World ospiterà anche contenuti video su misura econtinuerà ad evolversi nel tempo per celebrare il Mondiale maschile Qatar 2022, e quello femminile del 2023.

