Vda, Lavevaz a guide alpine: Con crisi clima vostro ruolo cambia

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Gressan (Aosta), 18 dic. – “Il nostro è un mondo che cambia molto rapidamente. A livello climatico, i nostri ghiacciai e le nostre montagne sono delle sentinelle dei cambiamenti. Abbiamo anche la fortuna che la nostra regione ha i ghiacciai più estesi e le vette più alte” e per questo “è diventata un laboratorio a cielo aperto per il loro studio”. Lo ha detto Erik Lavevaz, presidente della Regione Valle d’Aosta, all’assemblea annuale dell’Unione valdostana delle guide di alta montagna, nel salone Maria Ida Viglino del Palazzo regionale.

“Voi guide alpine siete coloro che meglio conoscete la montagna. Il vostro ruolo cambia rispetto al vostro lavoro fino a qualche anno fa”, ha sottolineato il presidente. Lavevaz si è rivolto anche alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, collegata in videoconferenza, che “partecipando alla vostra assemblea dimostra vicinanza all’intero mondo della montagna”.

