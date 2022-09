In Vda arrivano le Uca per l’assistenza sanitaria sul territorio

AOSTA – Sono composte, di norma, da un medico e un infermiere e in Valle d’Aosta ne saranno attivate almeno due, una ogni 50 mila abitanti. La giunta regionale ha approvato le direttive dell’Usl della Valle d’Aosta che disciplinano le Unità di continuità assistenziale (Uca). L’équipe delle Uca opererà sul territorio, anche a domicilio del paziente, e potrà essere integrata con altre figure professionali sanitarie e sociali. “Sino al persistere delle esigenze connesse alla pandemia da Covid-19- si legge in una nota-, l’azienda Usl valuta, in base alla situazione della diffusione del virus, alla casistica in atto, al fabbisogno di assistenza domiciliare e alla propria programmazione, le sedi più opportune dove attivare le Uca, il cui numero potrà differire dallo standard sopra indicato, previa condivisione delle effettive esigenze con l’assessorato regionale competente in materia di sanità”.

