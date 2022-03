Turismo, Garavaglia: “Paese riapre, è una grande occasione da cogliere”

NAPOLI – L’Italia “va sostanzialmente verso una totale riapertura. È un’occasione che dobbiamo cogliere, al netto chiaramente di cose che non possiamo gestire, come gli impatti della guerra in Ucraina. È evidente che il focus è come sviluppare il più possibile il turismo domestico, l’incoming, ma anche la possibilità dei nostri cittadini di andare all’estero”. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un videomessaggio trasmesso in occasione dell’apertura di BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino al 20 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

“BMT – ha detto – è il più grande marketplace del Mediterraneo, quindi è una grande opportunità per i nostri operatori, ma anche per tutto il nostro Paese, di sviluppare il turismo in un momento particolarmente difficile. Non sappiamo ancora quali saranno gli impatti di questa brutta faccenda della guerra in Ucraina. Ci auguriamo che finisca presto, ovviamente, però non fasciamoci la testa. Speriamo che tutto si chiuda velocemente. Anzi, più siamo organizzati e meglio siamo pronti poi per andare avanti. È il nostro obiettivo. Fortunatamente, però, abbiamo di fronte un fatto positivo: la fine della pandemia. Avremmo preferito che non ci fosse la guerra, perché veramente saremmo andati verso una grande ripartenza. Ma, a maggior ragione, dobbiamo moltiplicare gli sforzi”.

A GIUGNO CONGRESSO MONDIALE GIOVANILE A SORRENTO

Nel videomessaggio il ministro ha poi annunciato: “A giugno, a Sorrento, vicino Napoli, abbiamo il congresso mondiale del turismo giovanile, organizzato con Zurab Pololikasvili, presidente dell’Organizzazione mondiale del turismo. È molto importante dal nostro punto di vista perché nel mondo sono 800 milioni i millennials. E tutti, prima o poi, dovranno venire in Italia. Quindi il nostro obiettivo è farlo sapere, far sapere che l’Italia c’è, è aperta, disponibile”. “Ad Alba, in Piemonte, abbiamo il sesto congresso mondiale dell’enoturismo. È la prima volta – ha aggiunto – che avviene in Italia. È chiaro che per noi è un’enorme opportunità. L’enoturismo e l’enogastronomia in generale rappresentano per l’Italia un’opportunità pazzesca. Anche su questo dobbiamo investire”.