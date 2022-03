Turismo, Draghi: “Sostegno a chi apre le porte dell’Italia al mondo”

NAPOLI – “Mi congratulo con Lei per l’organizzazione della venticinquesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e per il Suo impegno in questo settore così importante per l’Italia. La ringrazio di avermi invitato, ma un’agenda istituzionale molto fitta mi impedisce di programmare la mia partecipazione ad eventi nelle prossime settimane”. Così il premier Mario Draghi in una lettera indirizzata al patron di Progecta e ideatore della BMT Angioletto de Negri.

La Borsa Mediterranea del Turismo è in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a domenica. “Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che – sottolinea il presidente del Consiglio – lo rendono uno dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia, che faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”.