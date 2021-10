ROMA – Johnny Depp è arrivato ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata agli esordi, alle nuove generazioni e al talento, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. L’attore, dopo un ritardo di circa tre ore, ha calcato il red carpet per la presentazione di ‘Puffins‘. Ad attenderlo tantissimi fan che lo chiamavano da ogni angolo dell’Auditorium Parco della Musica.

Depp ha presentato la web-serie animata prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e spin-off del film d’animazione ‘Arctic – Un’avventura glaciale’. La serie è formata da 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, della durata di cinque minuti ciascuno, a cui l’attore ha partecipato prestando la propria voce e i propri tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista: Johnny Puff. La serie è incentrata sulle avventure vissute da Johnny e dal suo gruppo di simpatici amici, Tic e Tac, Didi e Pie, che vivono con la loro tribù di Puffin nella grande e tecnologica Tana di Otto, tricheco, abile ingegnere e collezionista. Tante missioni ma anche vicende legate alla vita quotidiana, all’interno delle quali si avrà modo di parlare ai bambini di alcuni temi importanti come l’uguaglianza di genere, l’inquinamento e la salvaguardia ambientale.



La divulgazione e la sensibilizzazione saranno quindi il doppio scopo della serie che saprà intrattenere il giovanissimo pubblico divertendolo grazie a una successione di esilaranti gag. Inoltre, Johnny Depp sarà protagonista di una masterclass alle 19 all’Auditorium Conciliazione per ripercorrere i personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell’immaginario di diverse generazioni, rendendolo uno degli attori più amati di sempre: da ‘Edward mani di forbice’ a ‘La fabbrica di cioccolato‘, passando per la serie cinematografica ‘I Pirati dei Caraibi‘ e ancora ‘Alice in Wonderland’, ‘Alice attraverso lo specchio’ e ‘Neverland – Un sogno per la vita’.