M5s, oltre 50mila partecipanti alle parlamentarie: è record

ROMA – “Alle parlamentarie per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre hanno partecipato 50.014 persone: il dato più alto di sempre. Alle parlamentarie del 2018 parteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione che nel 2018 si votò martedì 16 e mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 21″. A riferirlo fonti del M5s. Ieri a proposito delle liste per le candidature alle prossime elezioni, Giuseppe Conte ha dichiarato: “Ho proposto una piccola squadra di 15 persone, ma non è questione di fedelissimi, sono persone che possono contribuire a realizzare le nostre battaglie”. Per quanto riguarda il programma elettorale l’ex premier si è inoltre dichiarato a favore di riduzione dell’orario di lavoro a parità salariale.

