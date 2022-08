Conte: “Pregiudizio sul superbonus, dal Governo Draghi dati falsati”

ROMA – “Sul superbonus c’è un pregiudizio ideologico”. Truffe? “Il governo ha dato dati falsati, erano solo 130 milioni su 4 miliardi”, dichiara Giuseppe Conte, capo politico del M5s, intervistato da Massimo Giannini sul sito de La Stampa, nel giorno delle Parlamentarie del M5s. “I dati che mi sono stati forniti

alle 17.30 erano circa 40 mila i votanti alle parlamentarie M5s, dato che si raffronta a quelle del 2018 in cui furono in totale 39 mila”, aggiunge.

CONTE: “FEDELISSIMI NEL LISTINO? CI AIUTERANNO NELLE NOSTRE BATTAGLIE”

“Ho proposto una piccola squadra di 15 persone, ma non è questione di fedelissimi, sono persone che possono contribuire a realizzare le nostre battaglie”, spiega ancora l’ex premier.

CONTE: “CANCELLARE IL REDDITO DI CITTADINANZA? FOLLIA, A RISCHIO COESIONE SOCIALE”

“Eliminare il reddito di cittadinanza sarebbe veramente una follia, si rischia la coesione sociale. Non scherziamo”, prosegue.

CONTE: “PRESIDENZIALISMO? SPARTIZIONE FOLLE DELLA DESTRA”

La proposta del presidenzialismo? “È un’anticipazione di una spartizione irragionevole e folle. Meloni al governo, Salvini vice premier e ministro dell’Interno, e a Berlusconi per accontentarlo gli propongono la presidenza della Repubblica. Le istituzioni non si piegano alle esigenze spartitorie della maggioranza”.

CONTE: “RIDURRE ORARIO DI LAVORO A PARITÀ DI SALARIO”

“Proponiamo la riduzione dell’orario di lavoro a parità salariale: tutti gli studi dimostrano che oltre una certa soglia la produttività non aumenta”, dichiara Conte. “Possiamo partire da una riduzione di 4 ore settimanali su 40- spiega- è una misura che non va imposta alle imprese, si può iniziare con una sperimentazione su base volontaria nei settori a più alta componente tecnologica”.

CONTE: “I LEADER CENTRODESTRA LA SPARANO GROSSA, NEL PD CONFUSIONE”

“I leader del centrodestra ogni giorno la sparano grossa, sono inaffidabili”. E “nel Pd sono in confusione, dicono tutto e il contrario di tutto”.

CONTE: “CON GRILLO RAPPORTI BUONI, ABBIAMO TROVATO UN EQUILIBRIO”

“I miei rapporti con Grillo sono molto buoni, ci sentiamo costantemente. In passato effettivamente c’è stata un po’ di incomprensione, c’è stato un momento di scontro vero, ma poi c’è stata una ricomposizione, si è trovato un equilibrio e ora riusciamo a collaborare”, aggiunge Conte.

CONTE: “RAGGI? NESSUNA RUGGINE, DA LEI INTERPRETAZIONE SBAGLIATA SU REGOLE”

“Personalmente non ho alcuna ruggine con Virginia Raggi. Lei ha dato una interpretazione sbagliata sulle regole, ha fatto tre mandati perché aveva il mandato zero, con questo in corso li esaurisce. È la regola che vale per tutti. La trasparenza e la partecipazione sono il nostro segno distintivo e lo rispettiamo anche questa volta”, conclude il leader pentastellato.

