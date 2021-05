Cristina Grancio (Psi) si candida alle primarie del centrosinistra di Roma

ROMA – La prima donna a candidarsi alle primarie del centrosinistra per la scelta dell’aspirante sindaco di Roma sarà Cristina Grancio. Questo pomeriggio alle 16 sotto al Campidoglio sarà presentata la candidatura della capogruppo del Psi in Aula Giulio Cesare. Grancio, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, l’ha spuntata sull’avvocata socialista, Anna Falcone, che fino all’ultimo era in ballottaggio con la ex 5 Stelle.

