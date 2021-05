Roma, Gualtieri: “Nella mia squadra molte donne, le primarie sono una festa democratica”

“Sono sicuro che ci saranno donne candidate alle primarie, il Pd a oggi esprime due presidenti di Municipio donne. Nella squadra che farò ci saranno molte donne. Ringrazio Monica Cirinnà per il suo sostegno e per il ruolo che avrà nel portare il suo impegno e le sue competenze nella nostra campagna elettorale”. Così Roberto Gualtieri nel corso della sua prima uscita da candidato alle primarie del Pd per il Campidoglio, al parco di Centocelle a Roma.

“OPPORTUNITÀ UNICA, CONVINTO CHE ARRIVEREMO AL BALLOTTAGGIO”

“Noi siamo convinti di arrivare al ballottaggio e chiederemo a tutti i romani che non ci voteranno al primo turno di votarci al secondo. Perché questa è una opportunità unica per Roma e non dobbiamo farcela sfuggire”. Lo ha spiegato Roberto Gualtieri nel corso della sua prima uscita da candidato alle primarie del Pd per il Campidoglio, al parco di Centocelle a Roma, rispondendo a chi gli chiedeva di un eventuale sostegno alla sindaca uscente Virginia Raggi.

“DISPIACIUTO PER IL NO DI CALENDA ALLE PRIMARIE”

L’ex ministro dell’Economia ha anche commentato la decisione del candidato di Azione, Carlo Calenda, di non partecipare alle primarie: “Mi dispiace, sarebbe stata una bella opportunità. Sono convinto che dopo potrà riflettere e capire che, con il suo sostegno, ci renderà più forti e competitivi per questa battaglia per Roma”.

“BENE CANDIDATURA FASSINA, PRIMARIE SONO FESTA DEMOCRATICA”

“Saluto tutti i potenziali partecipanti alle primarie che possono contribuire a questo grande momento di partecipazione e a questa festa democratica”. Sono queste le parole di Roberto Gualtieri dopo la notizia della candidatura alle primarie del centrosinistra di Stefano Fassina. “Invito tutti i cittadini a partecipare – ha concluso il candidato del Pd – a quella che sarà solo una prima tappa di una grande mobilitazione”.

