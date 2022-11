Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 novembre

STOP AL NEOFASCISTA CASTELLINO: QUESTO E’ FASCISMO

Divieto di accesso alla Camera dei deputati per l’ex leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino. L’esponente di estrema destra che avrebbe dovuto presentare il nuovo movimento ‘Italia libera’, è stato respinto dalle forze dell’ordine all’ingresso di piazza Monte Citorio a causa dei suoi trascorsi, in particolare per l’assalto alla sede della Cgil nell’ottobre 2021. Castellino ha prima protestato contro il ‘regime totalitario’ vigente in Italia, quindi ha provocato le forze dell’ordine: “Complimenti, fate un bel lavoro”, la sua chiosa.

MELONI: IL G20 E’ STATO UN SUCCESSO

“Il G20 poteva essere un fallimento, invece è stato un successo”. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall’Italia al vertice di Bali. Primo fra tutti, dice durante la conferenza stampa finale, la promessa di Joe Biden di “aumentare le forniture di gas”. Col presidente degli Usa, assicura Meloni, “ci rivedremo presto”. Seduta fra i grandi del mondo, la premier si fregia di essere stata “l’unico capo di governo donna. Siamo avanguardia sulla parità”. Tra i risultati del summit, Meloni è soddisfatta soprattutto dell’accordo sul testo finale in cui “viene inserito un passaggio fondamentale: la condanna dell’aggressione russa all’Ucraina”. Restano, invece, le incomprensioni con la Francia in tema di migranti. “Ho visto Macron- spiega- ma eravamo entrambi concentrati su altro”.

PIANTEDOSI: NAVI ONG ATTRAGGONO I MIGRANTI

Il governo agira’ con umanita’ e fermezza nella gestione dei flussi migratori. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nell’informativa alle Camere, spiega che la “priorità assoluta del nuovo esecutivo è la tutela della dignità delle persone”. L’Italia non verra’ meno “ai doveri dell’accoglienza” ma nel Paese “non si entrera’ illegalmente, la selezione di chi entra non la fanno i trafficanti di esseri umani”. Per il titolare del Viminale le navi delle Ong al largo delle coste libiche giocano un ruolo di attrazione nei confronti dei migranti. “E non possono decidere loro dove attraccare”, dice il ministro.

ARTEMIS 1 COMINCIA IL VIAGGIO VERSO LA LUNA

E’ partito dal centro spaziale Kennedy in Florida il gigantesco vettore Space Launch System per la missione Artemis 1, che porterà la capsula Orion, senza uomini a bordo, intorno alla Luna. Sarà il primo passo per il ritorno dell’esplorazione umana sul nostro satellite. Dopo tre rinvii, l’ultimo a settembre, è quindi avviata l’ambiziosa missione Nasa per tornare a mettere piede sulla Luna a 50 anni dall’ultima volta con la missione Apollo 17. Per il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia l’evento segna “l’inizio di una nuova grande collaborazione internazionale che vede ancora una volta l’Italia e l’intera filiera industriale tra i protagonisti”.

