Al Gf vip arriva l’ex fidanzato di Antonella: “Tu mi ami ancora, guardami negli occhi”

BOLOGNA – “Guardami negli occhi, non sei più innamorata di me?“. Nella casa del Grande fratello vip arriva Gianluca, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. I due si sono lasciati a giugno, racconta lui, “ma io sono ancora innamorata di te e lei lo è di me”. Eppure lei scuote la testa e dice di no, che non lo ama più. Anche se aggiunge subito: “Non lo vorrei mai perdere“. Perchè i due, prima di essere stati insieme, sono stati amici per anni. “È stato il mio migliore amico per sette anni, poi a un certo punto l’anno scorso c’è stato un trasporto fisico e anche mentale e quindi siamo stati insieme”, dice lei. Che non ha problemi a dire: “Sono stata molto innamorata“. Ma oggi, dice lei, non c’è più amore. Gianluca fuori, invece, era ancora innamoratissimo di lei. E dopo un mese e mezzo di silenzio, nei giorni scorsi ha rilasciato alcune interviste a riviste di gossip dicendo di esserci rimasto male per la storia nata tra Antonella ed Edoardo Donnamaria, all’interno della casa.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip entrano nuovi concorrenti, ecco chi sono

“HO FATTO DI TUTTO PER VOTARTI POI TI HO VISTA TRA LE SUE BRACCIA”

Prima che il freeze si interrompa, Gianluca si affretta a dare a lei spiegazioni: “Con lei mi sono lasciato a fine giugno- dice- abbiamo mantenuto il nostro legame, ovviamente i sentimenti non si possono stoppare con un pulsante, lei sa benissimo che io sono innamorato di lei, io sono convinto che lei lo sia di me”. Spiega di averla sostenuta dall’inizio, di aver fatto di tutto per portarle voti e sostenerla. “Quando sei stata votata per la preferita, ho fatto di tutto. La stessa sera ti ho visto tra le braccia di lui”. E poi: “Hanno detto di tutto, sono stata zitto per un mese e mezzo, mi sono tenuto tutto dentro, poi non ce l’ho fatta. Avevano infangato la nostra storia, hanno detto che era una storia forzata. Per questo ho parlato, ma querelerò ‘Di più’, non ho detto quelle cose” (su ‘Di più’ il titolo dell’intervista era ‘Antonella vergognati’).

“QUALCUNO TI HA MANIPOLATO, SEI CAMBIATA IN UN ATTIMO”

Antonella, dal canto suo, lo guarda con sguardo dolce. Lui continua a ripetere “Anche lei mi ama ancora, il bene è la stessa cosa dell’amore, Signorini non posso permettere che tu dica che è una cosa diversa”. E poi, a ritornello: “Guardami negli occhi, guardami negli occhi“. Ma lei, anche guardandolo, dice che no, scuote la testa, l’amore non c’è più, c’è il bene. Alla fine Signorini manda anche Edoardo in giardino. E lui non ha molte cose da dire. Poco prima Gianluca, in modo confuso, aveva cominciato un altro discorso: “Qualcuno che non conosceva niente della nostra storia è venuto qui e ti ha manipolato”. Ma chi Signorini interpella Eodardo, ma si scopre che no, Gianluca non si riferiva a Edoardo ma al padre di lei, che Antonella ha incontrato in un confronto una settimana fa. “Dopo quell’incontro sei cambiata in un attimo”. Boh.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip Nikita torna single e Antonino e Giaele si baciano, cosa succede stasera 7 novembre

LE ACCUSE AL PADRE DI LEI

La situazione sta diventando poco comprensibile, Signorini cerca di riprendere il polso della situazione. “Allora Antonella, dimmi, sei ancora innamorata di lui o no?”. E lei dice di no. E lui: “I suoi occhi ora non sono veri“. E aggiunge un connotato ‘sociale’ al poco credito di cui godeva nel padre di lei: “È una questione di titoli, io provengo da una famiglia senza titoli”. Non da parte di lei, ma del padre. Il siparietto si chiude, Gianluca se ne va. Antonella si dice molto dispiaciuta e spiega lui le è stato vicino in un momento delicato vissuto a Milano e che le dispiaceva che stesse soffrendo. Dallo studio Elenoire Ferruzzi conferma: “Nei primi giorni che eravamo lì Antonella mi aveva detto esattamente queste cose. È vero, a volte l’amore finisce ma i sentimenti no e mi dispiace perchè Gianluca è una persona che sta soffrendo”.

coinvolgenvo tutti, tutti i mieit clienti, per t

l’hai giocata bene

tu credevi che io ero fuori a farti del male

non ce l’ho fatta, non pensavo

guardami negli occhi

sei cambiata in un attimo

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it