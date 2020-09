Tg Cinema, edizione del 16 settembre 2020

‘WONDER WOMAN 1984’, DAL 14 GENNAIO IN SALA

‘Wonder Woman 1984’, l’attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, arriva nei cinema italiani da giovedì 14 gennaio 2021, distribuito da Warner Bros. Pictures. Un rapido salto negli Anni 80 nella nuova avventura per il grande schermo della supereroina DC Comics, in cui è chiamata ad affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord, interpretato da Pedro Pascal, e The Cheetah, interpretata da Kristen Wiig.

MADONNA DIRIGERÀ IL FILM DEDICATO ALLA SUA VITA

Madonna, al secolo Veronica Ciccone, dirigerà il biopic dedicato alla sua vita privata e professionale, ancora senza titolo. Il film -scritto in collaborazione con la sceneggiatrice di ‘Juno’, Diablo Cody – racconterà le mille sfaccettature dell’artista: dagli inizi della carriera fino alla consacrazione di regina del pop. “Ci sono così tante storie non raccontate e in grado di ispirare e chi meglio di me per raccontarle”, ha dichiarato Madonna. Non è la prima volta che Miss Ciccone dirige un film. L’artista, infatti, è stata alla regia di ‘Sacro e profano’ e ‘W.E. – Edward e Wallis.

‘LASCIAMI ANDARE’, A VENEZIA 77 CON STEFANO ACCORSI

‘Lasciami andare’ di Stefano Mordini, dall’8 ottobre al cinema con Warner Bros. Pictures, indaga sul percorso che il razionale Marco, il personaggio interpretato da Stefano Accorsi, intraprende per superare la morte del figlio e la presenza di questo nella sua vecchia casa. Ecco cosa ci ha raccontato Accorsi sul film, che ha chiuso la 77. Mostra del Cinema di Venezia.

‘IL GIORNO SBAGLIATO’, DAL 24 SETTEMBRE IN SALA

Il vincitore del premio Oscar, Russell Crowe, è il protagonista de ‘Il Giorno Sbagliato’. Il thriller psicologico, diretto da Derrick Borte, esplora il fragile equilibrio di una società sempre al limite, mostrando qualcosa che l’essere umano conosce bene: come la rabbia al volante in mezzo al traffico e del conseguente sfogo con esiti imprevedibili e terrificanti. La pellicola arriva al cinema dal 24 settembre, distribuita da 01 Distribution.