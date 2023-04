In Vda al via tavolo per revisione legge politiche abitative

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 16 apr. – L’obiettivo è arrivare ad una riforma della legge regionale sulle politiche abitative, partendo da un’analisi dei problemi di natura sociale legati al disagio socio abitativo. La giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato la delibera che sancisce la nascita di un tavolo di lavoro misto, tecnico e politico, per la revisione della norma numero 3 del 2013. Il tavolo – di cui fanno parte il Comune di Aosta, l’Arer e i dipartimenti regionali che si occupano del tema – sarà presieduto dall’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali, Carlo Marzi.

Come sottolineato da Marzi, i lavori del tavolo si concentreranno principalmente sui problemi sociali legati al disagio abitativo e non sui sostegni: “Questo aspetto- ha detto- sarà marginalmente coinvolto ma non sarà il punto cruciale da cui partiamo per dare delle risposte a tutta una serie di problematiche”. E ha aggiunto: “Il fatto di essere partiti nel giro di poco tempo con questo tavolo di confronto è secondo me un ottimo spunto per poter intervenire sulla legge in termini di riforma vera e propria”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it