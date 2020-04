Coronavirus, Buttaroni (Tecnè): “Con ripartenza a maggio pil -5,5%, rischiamo 5 milioni di poveri in più”

ROMA – “Ci troviamo in una situazione che non e’ mai stata registrata in precedenza, non e’ paragonabile con la crisi del 2008 ne’ a quella del ’29, ci troviamo di fronte a un evento esterno al sistema economico che e’ violentissimo, ma anche di durata limitata. Per tutte le economie la vera sfida e’ non compromettere il sistema produttivo in modo da incrociare il rimbalzo quando sara’ finita l’emergenza e recuperare il terreno il piu’ velocemente possibile” dice Carlo Buttaroni, presidente di Tecne’, Istituto di ricerca, sondaggi e analisi strategiche, nell’intervista all’agenzia Dire.

“Abbiamo elaborato una serie di scenari rispetto a quando potremo tornare a una data di semi normalita’, ossia quando l’80 per cento delle nostre attivita’ potranno ripartire. Questi scenari comprendono 3 date: il 15 maggio, il 15 giugno e il 15 luglio“, spiega.

Quale sara’ l’impatto sul sistema economico e sociale? Se la fase 2 iniziasse “il 15 maggio l’Italia perderebbe il 5,5% del pil, 97 miliardi in termine di volume. Se dovessimo tornare alla normalita’ il 15 di giugno il pil calerebbe del 10,4 per cento, grosso modo lo stesso scenario tratteggiato del Fmi, pari a -186 miliardi”. Infine, con la ripartenza in estate inoltrata la perdita sarebbe di 260 miliardi.

Sul versante dell’occupazione la crisi innescata dall’emergenza Covid puo’ generare “ricadute molto pesanti. Ragionando senza considerare quanti posti di lavoro verranno assorbiti dalla cassa integrazione, noi stimiano una perdita di posti che va da 1,4 a 6,4 milioni“.

La forbice e’ legata alla ‘fase 2’, ipotizzata tra il 15 maggio e il 15 luglio: “Rischiamo di trovarci di fronte a un ambiente sociale ed economico completamente diverso, che cambia in 4 mesi e produce quasi 5 milioni di poveri in piu'”, sottolinea il presidente di Tecne’.