Ciriani (FdI): “Meloni vedrà Salvini e Berlusconi ma la nostra posizione non cambia: elezioni subito”

ROMA – “Credo che nelle prossime ore la nostra presidente Giorgia Meloni avrà un incontro con i leader del centrodestra. È importante confrontarsi e discutere, però la nostra posizione non puo’ cambiare. Noi facciamo appello anche agli altri partiti del centrodestra perché si rendano conto dell’impossibilità di governare in queste condizioni“. Lo dice Luca Ciriani, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, intervistato dalla Dire.

“Non sono soltanto i grillini o Conte – sottolinea il capogruppo FdI – ma anche gli altri esponenti della maggioranza così variegata che tentano ogni giorno di sabotare le ragioni di quell’alleanza ‘contro-natura’. Noi riteniamo che ci sia la possibilità finalmente di tornare al voto, di eleggere una maggioranza e un Governo di centrodestra, di mandare finalmente all’opposizione il Pd, la sinistra e il sistema di potere che il Pd controlla da novembre 2011, ininterrottamente, senza mai aver vinto le elezioni”.

Ciriani osserva: “Non è un’occasione che possiamo perdere, tra l’altro non c’è un calcolo elettorale o di vantaggio del partito ma c’è da parte nostra la consapevolezza molto radicata del fatto che il Paese ha bisogno di un Governo forte e coeso, non di un Governo sotto ricatto, e questo Governo può nascere solo dalla volontà espressa dal voto dagli italiani”.

“IL PROBLEMA NON È DRAGHI MA LA SUA MAGGIORANZA”

“Se ci sono pressioni per condizionare l’attività politica del Paese” e far restare Mario Draghi al Governo “non mi piacciono per nulla, l’Italia è una democrazia e un Paese libero”, puntualizza il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, intervistato dalla Dire. “Noi – spiega – non abbiamo mai messo in discussione le qualità personali, professionali e il curriculum di Mario Draghi. Abbiamo messo in discussione il fatto che lui potesse guidare il Paese con una maggioranza così contraddittoria e variegata. Noi riteniamo che le elezioni siano la celebrazione della democrazia, nessuno può condizionare il voto degli italiani“.

“Negli scorsi mesi hanno votato Paesi molto importanti, come la Francia e la Germania, quindi si può e si deve votare – rimarca Ciriani -. Dopodiché chiunque vinca avrà diritto a governare seguendo le proprie indicazioni e il proprio programma. Se vincerà il centrodestra sarà un Governo di persone serie e responsabili. Il tentativo di dipingerci come degli irresponsabili è solo un modo che ha la sinistra italiana ed europea per tentare disperatamente di non perdere il potere“.

“ATTENDIAMO DRAGHI, MA ELEZIONI SONO UNICA VIA”

Il prossimo passaggio, dopo il no di Mattarella alle dimissioni di Draghi, si consumerà alle Camere, dove si presenterà il premier dimissionario: “Attendiamo mercoledì le dichiarazioni in Senato e alla Camera di Draghi. Per quanto ci riguarda l’epilogo può essere uno soltanto: il ritorno al voto“, ribadisce Ciriani sulla crisi del Governo dopo lo strappo del M5S e le dimissioni del premier. “Questo Governo – sottolinea l’esponente di opposizione – va in crisi per la irresponsabilità dei 5 Stelle e per i ricatti continui di Conte, ma anche per la diversità radicale, per la contrapposizione evidentissima tra tutti i partiti che compongono questa maggioranza”.

“L’esito non poteva che essere questo. Noi lo dicevamo da gennaio che non può stare in piedi un Governo con dentro tutti, perché prima o poi le frizioni sarebbero emerse e poi alla fine sono esplose. È inimmaginabile pensare di poter rimettere insieme i cocci e continuare su questa strada – conclude Ciriani – perché quello che è avvenuto ieri potrebbe riaccadere tra una settimana, dieci o venti giorni, perché le contraddizioni sono insanabili”.

