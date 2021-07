Tg Cultura, edizione del 15 luglio 2021

– DAL 1 AGOSTO STOP ALLE GRANDI NAVI NELLA LAGUNA DI VENEZIA

Dal primo agosto le grandi navi non potranno più entrare nella Laguna di Venezia. Lo stop è arrivato grazie a un decreto approvato dal Consiglio dei ministri che prevede il divieto di ingresso nel canale della Giudecca e a San Marco per le imbarcazioni superiori a 25mila tonnellate. “Una giornata storica”, ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha presentato il testo. Previste anche delle compensazioni per le compagnie di navigazione, i gestori dei terminal di approdo, delle imprese e dei lavoratori del comparto, mentre dal prossimo mese gli attracchi avverranno a Marghera.

– NEL 2021 CRESCE IL MERCATO DEL LIBRO: +44% DA GENNAIO A GIUGNO

Cresce il mercato del libro nei primi sei mesi dell’anno. Da gennaio a giugno 2021, infatti, sono stati venduti nei canali delle librerie, online e fisiche, e della grande distribuzione, esclusa la scolastica, ben 15 milioni di copie di libri a stampa in più rispetto al 2020, pari a un aumento del 44%. È quanto emerge dall’analisi dell’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori che sottolinea la crescita del settore ancora più significativa rispetto al 2019. Al netto degli effetti della pandemia, quest’anno sono stati venduti 11 milioni di copie di libri in più, pari a un incremento del 31%.

– UN PONTE VOLANTE SUL TEVERE: IL SOGNO DI MICHELANGELO È REALTÀ

Un ponte sospeso vola sopra il Tevere, incarnando il sogno di Michelangelo. Sorretta da tre enormi palloni aerostatici bianchi, è l’installazione temporanea dell’artista francese Olivier Grossetête ispirata al progetto che Buonarroti non realizzò mai e che avrebbe dovuto collegare il Palazzo Farnese con i giardini dell’attuale Villa Farnesina, nel tratto vicino Ponte Sisto. Lunga 18 metri, l’opera promossa dall’Ambasciata di Francia sarà visibile nel cielo romano fino al 18 luglio.

– DAL 25 AL 29 AGOSTO A FERRARA TORNA IL BUSKERS FESTIVAL

Dal 25 al 29 agosto a Ferrara torna il Buskers Festival, il più grande evento del mondo dedicato al musicista di strada. Dopo l’anteprima a Comacchio, al Parco Massari andrà in scena la XXXIV edizione della rassegna di musica, teatro e spettacoli con 12 concerti in contemporanea ogni giorno, preceduti da performance di giocolieri e altri artisti, con diversi ospiti internazionali. Nato nel 1987 da un’idea di Stefano Bottoni, attuale direttore artistico, il Buskers in oltre trent’anni ha accolto più di 800mila visitatori e novemila artisti, tra i quali Lucio Dalla e Gianna Nannini.