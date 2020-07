Nardella chiede lo stop alla ‘rivalità’ su Dante tra Firenze e Ravenna

FIRENZE – “La possiamo smettere una volta per tutte con questa rivalita’” su Dante “tra Firenze e Ravenna. Per favore, lo dico a tutti, perche’ la collaborazione che c’e’ tra queste due citta’, e anche con i territori, non e’ mai stata cosi’ serena, trasparente, convinta e appassionata. Sono orgoglioso di come Ravenna e Firenze, e con loro tutte le citta’ coinvolte, stiano unendo cio’ che la storia ha diviso, mi vengono i brividi se ci penso”. Lo chiede il sindaco di Firenze, Dario Nardella, alla firma dell’accordo per ‘Le vie di Dante’, adottato in occasione dei settecento anni del Sommo Poeta.

“Capisco che c’e’ anche del folclore nel ribadire il dualismo intorno al Sommo Poeta, ma al di la’ del folclore quello che conta e’ quello noi stiamo realizzando“, conclude.