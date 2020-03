Coronavirus, Musumeci: “Non resta che l’esercito”. Emiliano: “Evoca brutte cose”

ROMA – “Non ci resta che l’impiego dell’esercito”, dice il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a In mezz’ora in più. Musumeci spiega di averne già parlato con i prefetti. I militari sarebbero utilizzati per funzioni di supporto e controllo nel contenimento del contagio.

“E’ chiaro che bisogna prepararsi al peggio. Siamo preoccupati per le 31 mila persone che sono arrivate in Sicilia. Abbiamo istituito un numero verde per autodenunciarsi e 31 mila persone si sono denunciate, ma quante altre migliaia non si sono registrate?”, dice il presidente della Regione Nello Musumeci, a In mezz’ora in più.

“Servono uomini in divisa per controllare i punti di arrivo contro lo sciocco e il furbo e che mette a rischio il sacrificio fatto da 5 milioni di persone. Bisogna modificare l’assetto e destinare soldati ai punti di arrivo. Se diamo la possibilità ai soldati di essere anche agenti di sicurezza si viene a creare un deterrente”, aggiunge.

EMILIANO: ESERCITO IN STRADA EVOCA BRUTTE COSE…

“Che facciamo? Facciamo infettare pure l’esercito? Non mi pare che sia il caso”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo in diretta alla trasmissione di Lucia Annunziata, “Mezz’ora in più” e rispondendo a una domanda sulla opportunità di impiegare l’esercito nelle città per evitare la diffusione del contagio.

“C’è una disciplina da parte del nostro popolo: la Puglia è deserta, non c’è neppure una persona per strada. Poi qualche imbecille ci sarà sempre, ma non bisogna sopravvalutare l’importanza. Non è che per sgombrare una piazzetta occupata da qualcuno che beve della birra che può succedere uno deve schierare l’esercito“, dice ancora Emiliano. E conclude: “Nessuno si permetta” di chiedere l’esercito.

