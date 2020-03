Coronavirus, Fontana: “Sempre peggio, quasi finiti letti in rianimazione. Non troviamo i respiratori”

ROMA – “Purtroppo i numeri continuano ad aumentare quindi è sempre peggio. Siamo vicini al momento in cui non potremo più utilizzare la rianimazione perchè non avremo più i letti per la rianimazione”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a sky tg24.

“NON RIUSCIAMO A TROVARE I VENTILATORI”

“Noi abbiamo dei progetti alternativi. Per realizzarli purtroppo sono necessari quei macchinari che servono a ventilare i polmoni, i respiratori artificiali che purtroppo non riusciamo a trovare”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a sky tg24. “Con la Protezione civile cerchiamo di raggiungere lo stesso obiettivo. Se riuscissimo ad avere questi macchinari- aggiunge- noi abbiamo già un progetto per la realizzazione di un ospedale e due capannoni della Fiera di Milano. Abbiamo poi la possibilità di incrementare la rianimazione dei singoli ospedali. Stiamo reperendo e individuando anche dei nuovi medici che potrebbero far funzionare questi reparti. Purtroppo però mancano questi respiratori”.

“Oggi abbiamo un incontro telefonico con la protezione civile per avere il via libera. Finchè non ci sono i ventilatori è inutile fare i lavori– dice ancora Fontana-. Noi i lavori li possiamo realizzare in poco tempo. Se arrivano i respiratori dall’estero possiamo nomi siamo pronti con gli attacchi. Noi siamo pronti. Dobbiamo avere questa conferma”.

“SU VENTILATORI CONTATTI CON CINA-USA-SUD AMERICA”

“Noi stiamo dandoci da fare ovunque nel mondo. Adesso abbiamo ricevuto un contatto dagli Stati Uniti, abbiamo avuto un contatto dalla Cina, stiamo parlando con il Sud America“, dice ancora Fontana a sky tg24. Occorre anche stare attenti, avverte, perchè “tra questi presunti fornitori ci sono anche una buona dose di truffatori o di mitomani. Noi però diamo retta a tutti perchè non sappiamo all’inizio a che categoria appartengano. Nel momento in cui avremo la conferma che si tratta di persone serie con le quali si può trattare iniziamo la trattativa”.

