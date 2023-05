Musumeci: “Impossibile ora una stima dei danni, pronti altri 20 milioni per spese immediate”

SORRENTO (Napoli) – “No, non è possibile fare una stima anche approssimativa dei danni perché non si conoscono i danni. Abbiamo bisogno ancora di qualche giorno di tempo“. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro della Protezione civile, parlando dell’alluvione in Emilia-Romagna, a margine del forum ‘Verso sud’ organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti.

“L’alluvione – ha spiegato – ha questa problematicità, un campo coltivato anche se sommerso può essere salvo, può salvare la produzione, una casa allagata può essere abitabile non appena si libera dai fanghi e dall’acqua, altra cosa è il danno strutturale. Con la Regione e con il nostro dipartimento di Protezione civile stiamo lavorando intanto per mettere in salvo tutte le persone che si trovano non in pericolo di vita ma in una condizione di disagio e criticità, nel frattempo speriamo che i centri abitati si possano liberare dall’acqua e quindi cominciare a fare una valutazione. Certamente i danni soprattutto alle infrastrutture sono tanti. Noi con l’Agricoltura con il collega Lollobrigida abbiamo già avviato un primo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, c’è naturalmente tanta preoccupazione, è una regione che ha una particolare vocazione soprattutto per le produzioni orticole, anche legate a una frutta di qualità, quindi stiamo provvedendo con alcuni interventi immediati – ha concluso Musumeci – che contiamo di poter preparare e adottare nel consiglio dei Ministri di martedì”.

“PRONTI ALTRI 20 MILIONI PER SPESE IMMEDIATE”

Saranno 20 gli ulteriori milioni di euro, dopo i 10 già stanziati, “sempre a disposizione del presidente della Regione, per le spese immediate. Sapete che in questo momento c’è bisogno di liberare le strade, di ricorrere a servizi e a beni con tempi assolutamente rapidi, la condizione dello stato di emergenza che abbiamo proclamato il 4 maggio e quella che adotteremo martedì per inserirvi anche la provincia di Rimini consentirà al presidente della Regione e alle articolazioni regionali di poter acquistare beni e servizi nello spazio di pochissime ore”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro della Protezione civile, parlando dell’alluvione in Emilia-Romagna, a margine del forum ‘Verso sud’ organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti.

“È chiaro – ha aggiunto – che poi si passa alla fase della verifica, della ricognizione dei danni alle infrastrutture pubbliche, private, alle imprese, e lì dovremo individuare un metodo di lavoro che vede naturalmente gravare sul bilancio dello Stato con annualità perché si possa procedere con una certa gradualità”.

“NON CI SONO ALTRE SITUAZIONI COME EMILIA-ROMAGNA”

“In questo momento no, grazie a Dio, tranne qualche criticità in un’area circoscritta delle Marche e della Toscana, parlo di tre o quattro comuni, non ci sono situazioni analoghe a quella dell’Emilia-Romagna. Per fortuna la pioggia si è fortemente ridotta in quella regione come era nelle previsioni degli esperti, il maltempo si è abbassato verso l’area centrale ma con una dimensione, con una qualità per fortuna diversa. È chiaro che il tempo è incerto e imprevedibile”. Così Nello Musumeci, ministro della Protezione civile, a margine del forum ‘Verso sud’ organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti.

