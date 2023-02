Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 15 febbraio 2023

DATI E SERVIZI A POLO STRATEGICO, DA PNRR OLTRE 373 MLN

Le Pubbliche Amministrazioni Centrali possono richiedere la migrazione di dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, verso il Polo Strategico Nazionale. Lo rende possibile l’Avviso della Misura Pnrr 1.1 ‘Infrastrutture digitali’ pubblicato dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Dopo l’attivazione del Polo, a dicembre 2022, l’avviso è aperto a una platea di amministrazioni pilota. Ministeri, Agenzie fiscali e la presidenza del Consiglio possono usufruire di un importo totale pari a 373 milioni e 800 mila euro per migrare in cloud i propri sistemi, applicazioni e dati sull’infrastruttura del Psn in linea con la Strategia Cloud Italia. “Con il lancio di questo primo avviso diamo un’opportunità alle Pubbliche Amministrazioni Centrali interessate ad entrare nel Polo Strategico Nazionale”, segnala Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, “incentiviamo la migrazione verso l’infrastruttura, permettendo alle Pubbliche Amministrazioni Centrali di compiere un cambio di passo nella gestione dei dati in loro possesso”.

NUOVO SITO INPS, INFORMAZIONI E SERVIZI A PORTATA DI MANO

È online il nuovo sito web dell’Inps realizzato per rendere più accessibili le informazioni e i servizi offerti e garantire una user experience sempre più fluida ed intuitiva ai propri utenti, in linea con le direttive dell’Agenzia per l’Italia Digitale. I contenuti del nuovo sito sono stati organizzati in quattro macrocategorie per minimizzare la complessità e rendere l’esperienza utente più semplice e intuitiva: Pensioni e Previdenza, Lavoro, Sostegni, Sussidi e Indennità, Imprese e Liberi professionisti. Per rendere ancora più immediata la ricerca delle informazioni sono previste importanti evoluzioni, tra le quali l’applicazione di tecniche di machine learning e funzioni di analisi semantica, che permetteranno al motore di ricerca di comprendere anche le richieste espresse in linguaggio naturale, e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, che grazie ai meccanismi di apprendimento automatico, adatteranno progressivamente l’offerta di contenuti e la navigazione al comportamento dell’utente. “Il lancio del nuovo sito web testimonia l’impegno dell’Inps a creare un futuro sempre più innovativo, introducendo tecnologie all’avanguardia come il machine learning e l’intelligenza artificiale per adattare l’offerta e la navigazione al comportamento unico di ogni utente. Un futuro in cui la tecnologia al servizio delle persone farà la differenza”, dice Pasquale Tridico Presidente dell’INPS.

TERREMOTO IN TURCHIA REGISTRATO IN ANTARTIDE

Le onde sismiche generate da un terremoto forte come quello del 6 febbraio scorso in Turchia possono essere registrate in tutto il pianeta. La conferma si ha analizzando i segnali di una stazione sismica collocata in un posto speciale, Terra Nova Bay, a circa 15.000 km dall’epicentro. Si tratta della stazione installata presso la Base Italiana in Antartide ‘Mario Zucchelli’, sin dai primi anni del Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide. In funzione dal 1989 trasmette i suoi dati in tempo reale al centro di acquisizione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’European Integrated Data Archive, da dove possono essere estratti insieme a quelli di molte altre reti sismiche tra cui quelle gestite dall’Ingv. Uno shakemovie (realizzato dall’Università di Princeton) simula la propagazione delle onde sismiche generate dal terremoto in Turchia attraverso la soluzione delle equazioni che le governano e ne evidenzia il passaggio anche per le stazioni sismiche poste agli antipodi.

ECCO ADMIND, AI GRATUITA A SUPPORTO GIORNALISTI E COPYWRITER

Mentre si parla sempre più di ChatGPT ecco AdMind.ai, un assistente AI permette la generazione di contenuti – come bozze per articoli, informazioni basate su specifiche fonti, elenco di argomenti, e molto altro – e immagini di qualità facendo ricorso all’intelligenza artificiale. Grazie alla stessa tecnologia sviluppata da OpenAI, creatore della ChatGPT, AdMind.ai offre la possibilità di creare contenuti di qualità senza il bisogno di conoscenze tecniche specifiche. Si tratta di una piattaforma di marketing alimentata dall’Intelligenza Artificiale progettata per aiutare i professionisti di marketing e le Pmi. Le sue funzionalità consentono agli utenti di creare contenuti inediti come immagini, articoli, post, annunci e messaggi e di integrare I propri canali digitali per un piano editoriale automatizzato. AdMind.ai fornisce inoltre uno strumento di machine learning integrato per ciascun utente che analizza i risultati e impara dai risultati per poi produrre contenuti migliorati ad ogni utilizzo.