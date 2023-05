VIDEO | A Udine la 94esima adunata degli Alpini, La Russa: “Hanno un posto speciale nel mio cuore”

di Marcella Piretti e Flavio Sanvoisin

BOLOGNA – La premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa a Udine in occasione della 94esima adunata degli Alpini. L’evento si è svolto nonostante il maltempo e anche la tradizionale sfilata delle ‘penne nere’ si è tenuta ugualmente. Tra le autorità civili e militari presenti, oltre a La Russa, c’erano anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

L’AMORE DI LA RUSSA PER GLI ALPINI

“Il mio cuore batte con quello degli uomini e delle donne con le stellette, e gli alpini hanno un posto speciale in questo amore per le forze armate“, ha detto La Russa col sorriso, a margine della 94esima Adunata nazionale degli alpini in corso a Udine. Tra le altre cose, il presidente del Senato è tornato a parlare di leva volontaria (una mini leva volontaria), un’idea che gli è cara da sempre. Ha detto infatti rispondendo ai giornalisti: “L’addestramento in tre settimane non ci può essere, ma se lo portiamo a 40 giorni, che è il tempo con cui una volta il Car preparava la base di addestramento dei militari, allora potrebbe esserci una legge che consente a chi lo vuole, volontariamente, di partecipare alla vita delle forze armate”.

LEGGI ANCHE: La Russa: “Nella Costituzione non c’è riferimento all’antifascismo”. Poi si difende: “Stravolgimento della verità”