Un anno fa al Gf Vip il trionfo di Jessica Selassiè: fra 20 giorni la finale 2023

ROMA – Esattamente un anno fa, il 14 marzo 2022, andò in onda su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip 6, che vide il trionfo di Jessica Selassiè, vincitrice del programma dopo sei mesi passati all’interno della casa più spiata d’Italia. A ricordarlo oggi, su Twitter, è la stessa principessa ex vippona, che posta un messaggio per i suoi fan. “Un anno esatto da questo momento magico che resterà per sempre inciso nel mio cuore. Tutto questo solo grazie ed esclusivamente A voi. Vi amo e vi amerò per sempre. La vostra vincitrice”. Jessica, insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, è una principessa etiope: le tre sorelle sono discendenti dell’omonima dinastia, detronizzata nel 1974.

La vostra vincitrice. #jessvip #jeru #jessylove #jessyselassie pic.twitter.com/DVg8Sd96Ze — Jessicaselassie (@JessySelassie) March 14, 2023

Al secondo posto, un anno fa, arrivò Davide Silvestri. Jessica Selassiè, anche a distanza di un anno dalla fine del Grande Fratello, è tuttora molto seguita sui social, tanto che oggi, dopo il suo messaggio, #jessvincitrice è subito balzato tra i trending topic del giorno. Su Instagram, Jessica Selassiè ha ripostato il messaggio di un anno fa, in cui si rivolgeva ai suoi fan all’indomani dell’uscita dalla casa del Grande Fratello. “Eccomi qua.. incredula, ma mai stata più felice. Questo è il mio primo post dopo 6 mesi lontano dalla mia vita di tutti i giorni. Volevo ringraziare tutti voi per il costante sostegno e per avermi apprezzata per quella che sono dall’inizio. Sono stati mesi alla scoperta di me stessa che mi hanno portata ad una rinascita sorprendente. Ha sorpreso voi, e persino me. Un “grazie” non sarà mai tanto abbastanza. Vi riempirei di baci e abbracci per esservi grata di tutto. Ma presto, molto presto, ci abbracceremo davvero. Grazie anche ad Alfonso Signorini e Grande Fratello Tv per avermi concesso di vivere questa esperienza P A Z Z E S C A.

Love u, so much”.

I FAVORITI PER LA VITTORIA DEL GF VIP

Se un anno fa la vittoria toccò alla principessa Selassiè, quest’anno si comincia a scommettere sul finalista di questa edizione numero sette del Grande Fratello Vip. L’appuntamento con l’attesa finale è il 3 aprile: finora solo una delle protagoniste della finale è stata già individuata e si tratta di Oriana Marzoli, star di reality spagnoli, molto amata fuori dalla Casa del Gf. Favorite per la vittoria anche la modella Nikita Pelizon, che fin dall’inizio del programma è stata molto sostenuta dal pubblico, e Antonella Fiordelisi, da pochi giorni rimasta in casa senza il ‘suo’ Edoardo Donnamaria, squalificato giovedì 9 marzo per i modi maleducati e aggressivi proprio verso la sua fidanzata. Quella del 2023 sarà un’altra vittoria al femminile?