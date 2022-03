Doc 2, nell’ultima puntata un batterio multiresistente si diffonde nel reparto

ROMA – Giovedì 17 marzo, in prima serata su Rai 1, ultimo appuntamento con la serie campione d’ascolti ‘Doc – Nelle tue mani’. Riuscirà l’affascinante e talentuoso Fanti (Luca Argentero) a riottenere il primariato? Il segreto che tormenta Carolina e che riguarda la morte di Lorenzo verrà alla luce? Tra Agnese e Doc è davvero finita?

LEGGI ANCHE: Il 10 marzo penultima puntata di Doc 2, le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo ‘Stigma‘, Doc sarà costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto, proprio adesso che è a un passo dal riavere il primariato. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. Ma quando un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto, tutti i medici devono cambiare le loro priorità.

Nell’ultimo episodi (‘Mutazioni‘) i medici del Policlinico Ambrosiano sono chiusi in reparto in una quarantena forzata, impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nel frattempo, Agnese e Cecilia sono a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divisioni prevalgano.