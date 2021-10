Quici (Cimo): “Perplessità sul Pnrr, medici esclusi da progettualità”

ROMA- “Oggi abbiamo sollevato non poche perplessità sul Pnrr, perché denunciamo di essere esclusi dalla progettualità come medici. È un progetto che utilizza risorse solo per costruire edifici e per mettere in gioco una serie di tecnologie, però se non c’è abbinata una riforma sia del territorio sia dell’ospedale, che deve essere contestuale, è chiaro che tutto rischia di essere vanificato“. Così Guido Quici, presidente nazionale CIMO, intervistato dall’agenzia Dire in occasione del 53esimo Congresso nazionale del sindacato Sumai Assoprof, in corso a Roma presso lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotelhttps://vimeo.com/631144409



“Ho detto più volte che occorre rivedere il titolo V della Costituzione– ha proseguito- perché occorre eliminare l’eccessiva autonomia delle Regioni, dando al ministero della Salute una maggiore centralità. Ovviamente occorre rivedere i finanziamenti, perché il Fondo sanitario nazionale è insufficiente e non dà nessuna prospettiva economica. Poi ci sono una serie di attività che ci preoccupano, perché il Pnrr non parla di professionisti e se io acquisto 3133 grandi tecnologie, tra Tac e risonanze magnetiche, ma non ho chi le fa funzionare- ha concluso- ho solo buttato delle risorse”.