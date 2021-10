Ghirlanda (Andi): “Pnrr largamente incompleto, è mancato il confronto”

ROMA – “Il Pnrr è un piano che noi riteniamo in questo momento largamente incompleto e sul quale riteniamo che sia mancato il confronto per quanto riguarda prima la parte organizzativa e poi la messa in opera concreta, coinvolgendo definitivamente in questo percorso però le professionalità mediche, le competenze mediche, le esperienze fatte anche in questo periodo di Covid, per migliorare e aumentare anche le possibilità di assistenza sul territorio, in un concetto di medicina di prossimità, che non si può non sviluppare anche aumentando il professionalismo, le competenze e contemporaneamente affrontando anche tutte le altre riforme, che sono necessarie e opportune perché la sanità sia in grado veramente di produrre salute a favore del cittadino”. Così Carlo Ghirlanda, presidente nazionale ANDI, intervistato dall’agenzia Dire in occasione del 53esimo Congresso nazionale del sindacato Sumai Assoprof, in corso a Roma presso lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel.

