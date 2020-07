Il Molise si presenta ‘Bello e possibile’, al via la campagna social

NAPOLI – “Non abbiamo bisogno di enfatizzare, il Molise parla da solo con le sue bellezze”. Cosi’ il presidente della Regione Donato Toma in occasione della presentazione della campagna di promozione turistica ‘MoliSano’ che sara’ veicolata principalmente attraverso un’azione social mirata. L’attivita’ promozionale fara’ leva su due punti di forza “che riteniamo essere – spiega Toma – particolarmente convincenti. Il primo riguarda la situazione Covid free, che contiamo di raggiungere a breve se verra’ confermato il trend registratosi nelle ultime settimane; il secondo fa riferimento alla possibilita’ di fare turismo a prezzi competitivi”.

Il progetto nasce da un gruppo di studio coordinato da Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor e consigliere di Toma per la comunicazione istituzionale, composto da creativi, copywriter e analisti del web, che hanno ideato una campagna di impatto che mira ad attrarre turisti da ogni parte d’Italia. Si e’ partiti da un’analisi di web e social listening condotta lungo i mesi di maggio e giugno sulle aspettative turistiche degli italiani e sulla percezione in rete del Molise. Dai dati e’ emerso che le parole chiave cui e’ associata la nostra regione sono tutte legate a bellezza e ambiente. Per questo, compenetrando anche l’esigenza di andare in vacanza in luoghi “sicuri”, si e’ scelta come declinazione di Molise la parola Molisano.

La campagna social sara’ geolocalizzata e targettizzata principalmente sui residenti nelle regioni italiane che, sempre secondo l’indagine, maggiormente cercano in rete informazioni sulle vacanze in Molise. “Partiamo con una campagna d’informazione che punti ad esaltare le nostre peculiarita’ e che spinga i turisti a scegliere il Molise come regione green, sicura e capace di emozionare per la sua genuinita’”, afferma l’assessore al Turismo e Marketing territoriale, Vincenzo Cotugno.