Da oggi al via le prenotazioni per i vaccini aggiornati contro il Covid-19

ROMA – Inizia in tutta Italia una nuova fase della campagna vaccinale contro il Covid-19. Dopo l’autorizzazione da parte di Ema lo scorso 1 settembre, e la ratifica di Aifa, lunedì 5 settembre, da oggi è possibile effettuare le prenotazioni per ricevere l’inoculazione dei nuovi vaccini bivalenti, adeguati o aggiornati, contro il ceppo originario del coronavirus e contro la variante Omicron BA.1.

Prodotti da Moderna e Pfizer/Biontech, entrambi i vaccini sono sviluppati con la tecnologia dell’Rna messaggero.

SOMMINISTRAZIONE IN FARMACIA O PRESSO I CENTRI VACCINALI

Per effettuare la somministrazione, sarà sufficiente prendere un appuntamento tramite i siti delle regioni, scegliendo tra farmacie e centri vaccinali. L’obiettivo è proprio il rilancio della campagna vaccinale, che nelle ultime settimane è in deciso rallentamento.

A SETTEMBRE IN ARRIVO 19 MILIONI DI DOSI

Con l’autunno alle porte e nel timore di una nuova ondata di infezioni da Covid-19, le regioni hanno fatto ampie scorte di vaccino ed “entro il mese di settembre- ha sottolineato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli– è previsto l’arrivo di 19 milioni di dosi di vaccini bivalenti adattati”.

VACCINAZIONE RACCOMANDATA A DETERMINATE CATEGORIE

Già, ma chi può vaccinarsi? I nuovi vaccini sono offerti gratuitamente, senza preclusioni e su base volontaria, a tutte le persone dai 12 anni in su, anche se il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha spiegato che “la vaccinazione è raccomandata in via prioritaria a soggetti fragili con patologie croniche, over 60, ospiti e operatori delle Rsa, oltre a loro personale sanitario e donne incinte”.

Si tratta, comunque, di indicazioni che potrebbero essere modificate in base all’andamento dell’epidemia.

