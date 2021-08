Fdi Liguria: “Il nostro unico autentico green pass è il pesto”

GENOVA – La foto di un mortaio con un pesto succulento appena fatto. E la scritta inequivocabile: “Il nostro unico autentico green pass“. È il manifesto comparso nelle ultime ore in diversi spazi per le affissioni pubbliche nel Tigullio e del Golfo Paradiso, sulla riviera di levante genovese. L’autore è Augusto Sartori, albergatore, ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia e responsabile regionale del dipartimento ristorazione e locali notturni del partito di Giorgia Meloni.

La contrarietà alla nuova normativa sul green pass di Fratelli d’Italia è nota, ma in Liguria spicca ancora di più all’interno di una maggioranza di centrodestra guidata dal governatore Giovanni Toti, tra i primi sostenitori a livello nazionale del passaporto verde. Anche tra i meloniani liguri, in realtà, le posizioni non sono così compatte, con il commissario regionale, Matteo Rosso, dirigente medico, molto più “morbido” verso l’utilizzo del certificato.