VIDEO | Scintille tra Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi al compleanno di Signorini

ROMA – Da Alex Belli a Giulia Salemi, tanti i vip che ieri seri si sono radunati per festeggiare il compleanno di Alfonso Signorini. Al party evento del conduttore c’erano anche alcuni dei protagonisti del Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Tra questi Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi che, nel momento del taglio della torta, hanno rubato la scena al festeggiato, cimentandosi in un ‘catfight’ ripreso in diretta.

LA LITE TRA ORIANA E ELENOIRE

Sembra che all’origine della lite tra Oriana e Elenoire ci sia stato il posto vicino a Signorini nel momento delle foto, ma non è chiaro se il battibecco fosse in tono ironico o serio. Il momento è stato ripreso nelle dirette Instagram di Giacomo Urtis e Matteo Diamante, ed i filmati sono diventati subito virali sui social. “Amore tu mi leccavi il sedere fino a due giorni fa”!””, si sente dire Oriana. “È il mio fidanzato”, aggiunge parlando di Daniele. Elenoire a quel punto ha risposto piccata: “Ma chi ti ha mai cac*ta?”.

