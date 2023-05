ROMA – Ad un mese dalla conclusione della settima edizione, si torna a parlare di Grande Fratello Vip. Molti fan del reality show di Canale 5, che ripartirà a settembre 2023, si stanno interrogando su chi rivestirà il ruolo di opinionista. Sonia Bruganelli sembra non essere molto propensa a tornare per la terza vola, mentre è ancora più incerto il ritorno di Orietta Berti. Tra i nomi più gettonati dei prossimi opinionisti spicca quello di Giulia Salemi.

LEGGI ANCHE: “Voglio vivere in Italia”: l’annuncio di Oriana del Gf Vip fa impazzire i fan

LEGGI ANCHE: Giulia Salemi sul Gf Vip 7: “Mi piace Oriana, Antonella non la capisco”

GIULIA SALEMI TORNA AL GF VIP?

Giulia Salemi ha debuttato al Gf Vip 7 nel ruolo inedito di portavoce del web. Soprannominata ‘la bastarda con il tablet’, la showgirl è stata molto apprezzata, al punto che in molti hanno richiesto a gran voce il suo ritorno anche per la prossima edizione. E non è da escludere la possibilità che venga presa in considerazione come opinionista. A gettare un piccolo indizio è stato proprio Alfonso Signorini. Rispondendo a un post Instagram di Giulia, il conduttore ha lasciato intendere che per lei potrebbero prospettarsi nuove sfide lavorative: “Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi…)”.